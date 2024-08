La stagione parte malissimo per De Laurentiis | che mazzata sul campo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Brutte notizie per la famiglia De: sconfitta all’esordio in campionato, tifosi stizziti ed è subito polemica. Il Napoli deve mettere insieme i pezzi e farlo il prima possibile. La Serie A è ormai alle porte, l’esordio degli azzurri contro il Verona sarà un test cruciale per capire a che punta si trova il lavoro di Antonio Conte e quali sono le basi per costruire quella che sarà la prossima. L’allenatore ha chiarito in maniera netta che serve dare un scossa e che il mercato rappresenta un elemento cruciale sul quale costruire il futuro. Da qui alla fine della sessione estiva servirà fare tanto, Giovanni Manna è consapevole e sta lavorando proprio per questo. Aurelio Desi è messo a disposizione del tecnico ma al tempo stesso ha bisogno di far quadrare i conti, aspetto assolutamente non da sottovalutare.