La contrada della Lupa vince il Palio di Siena

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Trionfa laneldidel 16 agosto, che si e' disputato oggi per il maltempo di ieri, con l'accoppiata Dino Pes detto Velluto e Benitos. Per il rione di Vallerozzi e' la trentottesima vittoria, l'ultima fu il 16 agosto 2018. Primo successo per Dino Pes, alla decima presenza sul tufo e a oltre sette anni dall'ultimocorso. Benitosil suo primoda esordiente. Un assolo bellissimo: la prima volta di Dino Pes e di Benitos è unmemorabile. Velluto ha preso subito il comando al primo San Martino e lo ha mantenuto fino al bandierino, a oltre sette anni dall'ultima Carriera corsa - ne aveva corse due in venti anni - e alla decima presenza sul tufo. Trionfo da debuttante per Benitos, castrone baio di 7 anni.