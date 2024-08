I veri numeri di sbarchi e rimpatri Così il governo invertito la rotta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Il controesodo è iniziato. Non parliamo, ovviamente, di tutti gli italiani che si godono ancora le meritate vacanze. Ma di un altro ritorno a casa. Quello dei migranti.in aumento ein decisa diminuzione. Un fenomeno iniziato già a fine 2023, ma che ultimamente si sta consolidando sempre di più, anche in questi mesi estivi dove in genere gli arrivi di profughi sulle nostre coste aumentano. Il calo degliè significativo: -62% da inizio anno. Con un dato emblematico che mette in luce l'efficacia degli accordi con Tunisia e Libia: -58.578 partenze dai due Stati africani da inizio anno. I, invece, sono in aumento del 20%: alla data del 4 agosto erano 3.149. Basti pensare che in tutto il 2023 erano stati 4.743 (4.304 nel 2022). Senza contare che ci sono pure i cosiddettivolontari assistiti; nei primi sei mesi del 2024 sono stati quasi 9.