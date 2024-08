Golf un grande Laporta è settimo dopo il terzo giro al Czech Masters! Comanda Svensson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Continua la stagione magica di Jesper, con lo svedese che si prende la vetta del D+D REAL2024 a diciotto buche dal termine. Un pacchetto di mischia comunque molto compatto, con quasi venti giocatori ancora in grado di poter sognare la vittoria. E tra questi c’è anche l’italiano Francescoa tre colpi di distanza dal leaderun moving day giocato veramente bene.prosegue sull’onda di un 2024 davvero stellare, con una vittoria domani che lo proietterebbe al secondo posto della classifica complessiva del DP World Tour. In Repubblica Ceca il sabato è stato viziato da un’interruzione di tre ore per un temporale passato su Praga, che però non ha dato troppe noie allo svedese. Lo scandinavo completa unsenza errori, con quattro birdie sulla carta e la vetta solitaria della classifica.