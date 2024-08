Gilardino | Genoa bravi tutti Mai mollato contro una grande squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)dopo-Inter terminata sul punteggio di 2-2 nei minuti finali per la prima gara valida del campionato di Serie A 2024-25, su DAZN ha commentato la partita pareggiatai Campioni d’Italia. IL CARATTERE – Albertoha commentato così la partita: «Sono contento per la, parlavamo prima della partita in riunione tecnica di anima e di identità all’interno della gara. Sono stati veramente grandi i ragazzi. Con tante difficoltà sia prima che dentro la gara, hanno reagitobene. Non hannomai di un centimetro. Giocavamounadi alto tasso qualitativo. Vero che abbiamo avuto diverse situazione soprattutto nel secondo tempo. Ma io credo che i ragazzi abbiano dato il massimo».