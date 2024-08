Colloqui di Doha giudizi contrastanti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 14.38 Funzionari israeliani confermano quanto affermato dagli Usa sui progressi significativi, raggiunti neidi,verso un accordo per il cessate il fuoco. Lo riporta il sito israeliano Walla. Un team israeliano è rimasto aper colmare le lacune restanti. Atteso un nuovo incontro la settimana prossima al Cairo. Hamas, invece, definisce l'ottimismo di Biden "un'illusione". Il presidente Usa ha parlato di "accordo in vista", esortando le parti a non minare i negoziati