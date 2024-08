Chandipura che cos’è il virus che sta mettendo paura | i sintomi da tenere sotto controllo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Un nuovo allarme sta preoccupando la popolazione e, in particolare, gli esperti. Si tratta dele dei suoi. I casi delstanno aumentando, questo ha ovviamente lanciato l’allarme per la rapida espansione che potrebbe avere. La questione è certamente relativa al tasso di mortalità che, rispetto ad altri, è ben più elevato. Altra nota dolente è il fatto che ilsi trasmette direttamente dagli insetti, questo spiega perché non è così insolita la sua diffusione., ilche fa: come riconoscere i(cityrumors.it)Nella sua fase aggressiva colpisce il cervello, determina l’encefalite e quindi il decesso. Non è un“nuovo”, in quanto i casi furono già individuati in passato portando al decesso di centinaia di persone in alcune aree del mondo.