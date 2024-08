Aston Villa e West Ham si avvicinano per un trasferimento al centrocampista da 13 gol

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) Breaking: L’e ilHam United sono stati avvicinati per unaldel Besiktas Ernest Muci. Iloffensivo 23enne ha avuto una stagione impressionante con la squadra turca l’anno scorso, e ha segnato 13 gol in tutte le competizioni. È nel mirino delHam e dell’e un rapporto di Takvim afferma che potrebbe essere venduto per una cifra di circa 14 milioni di euro. Il prezzo richiesto sembra abbastanza ragionevole per un giocatore della sua qualità e resta da vedere se ilHam e l’decidono di fare una mossa per lui. Potrebbe rivelarsi un affare a quel prezzo se riuscisse ad adattarsi alla Premier League. Anche Muci sarà tentato di trasferirsi in Premier League. Sarebbe un grande passo avanti per lui e gli permetterebbe di mostrare le sue abilità ad alto livello.