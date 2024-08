A Milano i campi da basket diventano quadri grazie a Francesca Cassani e a ‘Nine in The Paint’ | Così creo gioia orgoglio e fiducia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Il rumore incessante del pallone daè stato sostituito dal movimento continuo delle pennellate di. Milanese, giocatrice di pallacanestro, in arte “Nine in The Paint“, è una graphic designer che con la sua arte riqualificadadisseminati nel capoluogo lombardo e in tutta Italia. Le sue sono vere e proprie opere d’arte caratterizzate da colori accesi. Dopo aver frequentato lo Ied (Istituto Europeo del Design) die aver partecipato a un progetto contro la violenza di genere, è stata contattata da Slums Dunk. Insieme alla Onlus, fondata dagli ex giocatori Bruno Cerella e Tommaso Marino, che aiutano i bambini in Africa, ha restaurato il primo campo di una lunga serie, quello che sorge in viale Stelvio 38, dietro all’ospedale Humatis.