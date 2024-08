23enne muore in Salento dopo il morso del ragno violino | ecco come riconoscerlo Il monito | Attenzione all’inizio non ci si accorge di nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Undi piccole dimensioni, con un’apparenza quasi innocua, è al centro dell’la morte di un ragazzo di 23 anni, Giuseppe Russo, in. Il giovane, originario di Collepasso, in provincia di Lecce, era statoalla gamba destra da unlo scorso 13 luglio mentre lavorava in una campagna. Inizialmente, aveva sottovalutato la gravità della situazione, scambiando ilper una semplice puntura di zanzara. Tuttavia, con il passare delle ore, il pomfo si è ingrandito e ha iniziato a causargli forti dolori. Finché sulla gamba si è sviluppato un ascesso che ha portato alla necrosi dell’arto. Nonostante il ricovero in ospedale prima a Tricase e poi a Lecce, le condizioni di Giuseppe sono peggiorate rapidamente: nella notte è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è deceduto all’alba.