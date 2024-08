Usutu virus un caso a Modena | cos’è la malattia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – C’è undirilevato in provincia dievidenziato del bollettino di sorveglianza del 15 agosto dell'Istituto superiore di sanità (Iss), da cui emerge anche un’impennata dei casi di West Nile in Italia. Di cosa si tratta? come si trasmette la? Quali sono i sintomi? Andiamo con ordine. Culex pipiens ing on a human host. Macro of common house mosquito sucking blood.Si tratta di un’arbovirosi (causata datrasmessi da vettori artropodi) causata da. Come si trasmettesi trasmette all’uomo dalla puntura di zanzare infette principalmente del genere Culex che pungono prevalentemente dall’imbrunire (durante la notte e all’alba).