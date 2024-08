Tragico incidente in moto | Luca muore a soli 23 anni ma la famiglia viene informata due giorni dopo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si conta l’ennesima vittima sulle strade in questa estate che corrisponde al nome diTroiano, ragazzo di 23originario di Mantova che si stava godendo un viaggio “on the road” in sella alla sua. Il suo viaggio purtroppo si è interrotto bruscamente a Nizza, in Costa Azzurra, dove è stato coinvolto in un terribilestradale che si è rivelato fatale. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, in quanto è morto sul colpo. L’indiera partito da Mantova e doveva raggiungere la Spagna, ma la sua ultima tragica tappa è stata Nizza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 23enne doveva incontrare a Nizza un amico di Madrid, per poi proseguire il viaggio verso la Spagna. Stava percorrendo Rue de Lèpante per raggiungendo un B&B ma, per motivi ancora da accertare, sarebbe caduto rovinosamente al suolo.