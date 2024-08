Tragedia di famiglia a Ferragosto | Vito esce di casa e non torna | ritrovato morto a 10 chilometri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Alezio, in Salento, nel giorno diFerrari, un anziano di 90 anni, ha perso la vita dopo essersi allontanato dae aver percorso circa 10sotto il sole cocente, probabilmente stroncato dalla fatica e dal caldo. L’uomo, che viveva da solo, era atteso a pranzo dai nipoti. Qualcuno l’aveva avvistato l’ultima volta intorno alle 9:30 del mattino, nei pressi della rotatoria di via Parabita, ma poi di lui si erano perse le tracce. >>di sangue, autobus invade la corsia opposta e si schianta: morta una donna di 49 anni Agli occhi del passante, il signorsembrava smarrito. Il 90enne gli ha detto solamente che non riusciva a ricordare dove avesse parcheggiato l’auto. Vettura che più tardi è stata ritrovata vicino a