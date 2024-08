Palio di Siena Madonna Assunta 2024 oggi in tv | programma orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) È il giorno deldiin onore della, income da tradizione il 16 agosto. Venerdì alle ore 16.50 farà il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico, mentre alle 19:00 è inl’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. La giornata inizierà alle ore 7.45 con la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 prevista la Provaccia. Dopo l’ultima prova i Capitani devono comunicare per iscritto all’Autorità Comunale la nomina del Fantino, indicandone anche il soprannome e da quel momento il Fantino non può più essere cambiato. Sono diciassette le Contrade: Bruco, Drago, Giraffa, Istrice, Lupa, Oca, Aquila, Chiocciola, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Civetta, Leocorno, Nicchio, Torre, Valdimontone.