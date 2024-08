Nomadi digitali le 10 città italiane più accoglienti e inclusive per chi vive e lavora in viaggio

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Cavalcando l’onda del lavoro da remoto e cogliendo le opportunità offerte dal recente decreto per i, che prevede il rilascio di visto e permesso di soggiorno ai cittadini extra UE che svolgono un’attivitàtiva “altamente qualificata” in modalità full remote, l’Italia compete con Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca e Germania tra le mete più ambite dai “tori viaggiatori”. Forte della sua presenza sul territorio italiano e del sostegno a commercianti, professionisti, piccoli imprenditori e consumatori per offrire strumenti semplici, convenienti e adatti alle attività quotidiane, SumUp ha individuato 10fortemente attrattive per chi desidera abbracciare uno stile di vita etivo itinerante.