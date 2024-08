Hollowbody arriverà a settembre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lo sviluppatore indie Headware Games è oggi entusiasta di annunciare che il suo racconto tech-noir survival horrorsarà lanciato per PC il 12. Per festeggiare l’annuncio è stato pubblicato un nuovissimo trailer che mostra gli orrori che attendono tra le mura della zona di esclusione. Ambientato in un futuro prossimo, tra il degrado urbano di una città inglese abbandonata da tempo,è una lettera d’amore distopica ai survival horror. I suoi ambienti tetri e dettagliati emanano un’atmosfera opprimente e stucchevole, mentre il suo gameplay teso e serrato evoca senza sforzo i classici del genere. Una misteriosa e inquietante narrazione tech-noir completa l’esperienza durante le 4-5 ore di gioco.