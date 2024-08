Brescello fratelli denunciati per tentato furto di gasolio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Reggio Emilia), 16 agosto 2024 – Hanno caricato in auto due taniche vuote e si sono diretti presso l’azienda Iren Ambiente di, con l'intento di rubare carburante dai mezzi parcheggiati nell’area aziendale. Dopo aver riempito le due taniche di, due uomini si sono diretti verso la loro auto per caricare il bottino. Ma sono arrivati i carabinieri, su segnalazioni di movimenti sospetti di un cittadino. Inevitabile la fuga a piedi dei due intrusi, lasciando sul posto l’auto intestata a uno dei due. E per eludere le indagini, il proprietario ha dichiarato che l’auto gli era stata rubata. Le indagini dei carabinieri di, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, hanno invece provato che ad agire in azienda era stato proprio il titolare dell’auto con il complice, risultato essere il fratello.