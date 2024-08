ATP Cincinnati Jordan Thompson si ritira e regala a Jannik Sinner i quarti senza giocare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un "regalo" inaspettato per. Nel giorno del suo 23° compleanno, il n.1 del mondo approda aidi finale del Masters1000 dicontro l'australiano. La terza sfida in programma sul campo centrale, infatti, non ci sarà per via del ritiro del tennista aussie, vittorioso nel secondo turno contro l'argentino Sebastian Baez. Stando a quanto riportano le cronache, un problema alle costole ha frenatoe la decisione di non scendere in campo si è così giustificata. Pertanto,affronterà nel prossimo turno il russo Andrey Rublev, avendo dalla sua il vantaggio di non aver speso energie in questo incontro.