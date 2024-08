Scopri gli incentivi del 2024 per i veicoli commerciali | ci sono ancora bonus da prendere al volo!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 15 agosto 2024)glidelper i: cidaal! È il momento di dare un'occhiata ai nuoviche stanno prendendo piede nel nostro paese: gli Eco. Se pensavi che fossero riservati solo ad auto e moto, ti sbagliavi di grosso! Non tutti sanno che nel nostro paese è in atto un grande progetto di rinnovamento del parco veicolare, che non si ferma solo alle auto private. Esatto, sto parlando di camion, furgoni e quant'altro: i mezzi che spesso vediamo zigzagare nelle nostre città trasportando merci. Grazie agli Eco, introdotti dal governo, le aziende e i professionisti che hanno bisogno di sostituire i propri mezzi con quelli più moderni e meno inquinanti posora ottenere un sostegno economico notevole.