Nubifragio devasta la regione | allagamenti tromba d’aria e venti fino a 130 km h

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un Ferragosto che molti non dimenticheranno facilmente. Dopo giorni di caldo soffocante, la Liguria è stata colpita da una violenta perturbazione che ha investito in particolare l’estremo ponente della. Il temporale, accompagnato da raffiche di vento impressionanti, ha provocato numerosi danni e disagi in diverse località. La giornata è iniziata in modo drammatico conmiglia, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 km/h, (in alcune zone si sono toccati i 128 km/h) e unamarina ha fatto la sua comparsa a Ospedaletti. >> Donna 33enne precipita dal quarto piano, poi la scoperta choc: non era sola in casa. Cosa è successo A Sanremo, la furia del maltempo ha causato la caduta di alberi e, mentre a Imperia, il mercato di Porto Maurizio ha subito pesanti disagi a causa della pioggia torrenziale.