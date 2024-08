Napoli trattativa con la Lazio per Folorunsho

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilha gli uomini contati a centrocampo. In attesa di Gilmour, al Bentegodi, salvo cambiamenti last minute, Conte a centrocampo potrà contare solo su Anguissa e Lobotka.e Gaetano resteranno esclusi, come accaduto nella prima gara in Coppa Italia, in attesa che le trattative vadano in porto. Il Corriere del Mezzogiorno conferma che lasi è mossa per. In questo senso martedì sera Lotito ha cenato a Roma con l’agente Mario Giuffredi. L’idea del club biancoceleste – si legge – è confermare l’ingaggio di 1,2 milione di euro garantito dalcon il contratto rinnovato un mese fa fino al 2029, proponendo una formula particolare per l’acquisto: prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.