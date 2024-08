Maita e Vazquez sempre nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Francesco De Rose è in procinto di dire addio alla Romagna, dopo due stagioni vissute da protagonista e con la fascia da capitano al braccio, ed è pronto ad iniziare, a 37 anni, la nuova avventura in Sicilia sponda Catania,come fedele scudiero di Domenico Toscano. Prossimo alla partenza anche Luigi Silvestri che deve solo scegliere la destinazione più gradita. In C per la difesa è un top player: Perugia, Spal, Ascoli, Trapani ,Ternana le società che si sono fatte avanti. Per quanto riguarda gli altri esuberi solo Roberto Ogunseye ha richieste (Latina e Arezzo), mentre per Matteo Piacentini e Riccardo Chiarello al momento tutto tace. Mercato in entrata, invece, momentaneamente in stand by in attesa di raccogliere indicazioni nelle prime tre giornate di campionato, e scegliere eventualmente i profili più adatti.