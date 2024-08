Spiagge trekking e aree verdi Ferragosto | cosa fare in zona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per chi passain città, ecco una spiaggia a due passi da casa. È infatti aperta anche in questi giorni, come ogni anno, la balneazione nel parco dei Renai di Signa, con la possibilità di tuffarsi nel lago, di accedere alla spiaggia e di noleggiare lettini e ombrelloni. L’area verde, collegata a Firenze anche dalla pista ciclabile che parte dalle Cascine, chiude ogni sera alle due di notte, proponendo musica, serate danzanti, aperitivi a bordo vasca in piscina e cene sulla terrazza in riva al lago. Per il bagno ci sono latta in sabbia naturale con accesso al lago (per prenotazioni 055.0935095) e la piscina semiolimpionica (347.8523553). Novità di questa stagione è il centro di wing surf, e-foil, hydrofoil, kite surf e sup (333.7468800) per praticare le discipline del momento. L’attività va ad aggiungersi alla scuola di vela (333.1137907) attiva nel lotto 1.