Rimini abbonamenti a rilento Sfondata appena quota 1 000

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La prima fase sta per concludersi e c’è da aspettarsi che dalla seconda ci sia un’impennata. Perché la campagnadelprocede, ma non alla velocità della luce. I primi venti giorni di vendita delle tessere stagionali, quelle che permettono di godersi tutte le gare casalinghe dei biancorossi, hanno permesso di superare1.000 (all’ultimo aggiornamento fornito dal club le tessere sottoscritte erano 1.137), ma in Piazzale del Popolo ci si aspettava qualcosa di più. Che potrebbe ancora arrivare. Perché di tempo per giurare amore alla maglia a scacchi ce n’è ancora. Più di 15 giorni, c’è da pensare. Anche se ancora non è stata fissata la data di chiusura. Fino a domani spazio ai vecchi abbonati che possono tornare a sedersi esattamente nello stesso posto occupato la scorsa stagione.