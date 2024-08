Putin furioso con militari e 007 per la risposta a Kiev promuove l' ex bodyguard

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Stato d'emergenza nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. "La situazione resta estremamente complicata e tesa - riconosce su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov, come riporta l'agenzia russa Tass - Le Forze Armate ucraine la bombardano ogni giorno, ci sono case distrutte e segnalazioni di vittime fra i civili. Per questo, a partire da oggi, l'intero territorio della regione di Belgorod viene dichiarato area d'emergenza a livello regionale». L'obiettivo è «fornire ulteriore protezione e sostegno alla popolazione". "Successivamente - aggiunge il governatore in un messaggio video - chiederemo a una commissione governativa di dichiarare l'emergenza a livello federale". L'offensiva ucraina in territorio russo si allarga.