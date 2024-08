Pisa ecco Leris | Darò l' anima per Inzaghi Dobbiamo stare in alto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 AGOSTO - Non si ferma nemmeno alla vigilia di Ferragosto il giro delle conferenze stampa dei nuovi calciatori del. Il giorno dopo Lind, è stato il turno di Mehdi. Il duttile giocatore franco-algerino ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore nerazzurro.SULLA TRATTATIVA, COSA LO HA CONVINTO – “l’ho già conosciuto a Brescia. Sono molto felice di essere tornato in Italia, sono stato qui dieci anni, il progetto è molto importante, una bella opportunità per me. A Stoke le cose non andavano bene, non mi trovavo bene con l’allenatore”.SUL POSSIBILE RUOLO – “Do l’per lui. Sarebbe ideale qui per me fare vedere la fiducia del mister non è una cosa regalata. Posso fare diversi ruoli. Con lui ho giocato soprattutto da esterno, il quinto l’ho fatto alla Sampdoria”.