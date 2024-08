L’avversario i bianconeri hanno superato il Gubbio nel primo turno Troise si prepara al test Carrera L’Ascoli punta la B | giocatori top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AREZZO "Voglio riportare in alto il Picchio. Sono contento per la prova dei giovani". Massimoha commentato così la vittoria del suo Ascoli e il passaggio delin Coppa Italia che ha permesso aidi mettere in calendario la sfida in casa dell’Arezzo. Per ila stagione appena iniziata è quella in cui l’obiettivo è il riscatto dopo la cocente retrocessione dalla B dopo nove stagioni.è stato confermato e il mercato oltre a varie conferme ha portato in dote l’arrivo di elementi come Varone dal Cesena per la linea mediana, oltre a Marsura dal Catania e a Corazza per l’attacco dal Cesena. Una squadra con molti giovani ma anche elementi di categoria quella che da ieri è tornata al lavoro perre la trasferta del Comunale.