Inzaghi al quarto anno insegue nuovi record con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Simonesi appresta a iniziare la quarta stagione sulla panchina delda Campione d’Italia in carica. E dopo lo Scudettocoi nerazzurri. PASSO IN AVANTI – Con lo Scudetto conquistato il 22 aprile 2024, Simoneha riscritto il proprio status da allenatore. Perché nonostante i numerosi trofei già vinti con Lazio e Inter, mancava sempre quello più importante. Tanto che questo portava a sottovalutare il peso che il tecnico piacentino ha già conquistato nella storia nerazzurra. Snocciolando un po’ di numeri, già oggiè il quinto allenatore per panchine totali nella storia del(158). Ma soprattutto è già il secondo più vincente di sempre, con 6 trofei totali conquistati in appena tre stagioni. E il podio è molto più vicino di quanto si pensi. Ma andiamo per gradi.