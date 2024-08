Insegue con l' auta mamma orsa e due cuccioli una denuncia nell' Aquilano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AGI - La curiosità e la voglia di vedere gli orsi da vicino sono costati a un quarantenne di Introdacqua unaper maltrattamento di animali. L'uomo, insieme alla moglie e al figlio piccolo, stava rientrando in auto a casa nel paese a una manciata di chilometri da Sulmona, quando lungo il viale che porta all'abitazione, nei pressi del cimitero alle porte del piccolo centro, si è trovato davanti un'con i suoi due. Si tratterebbe dell'Barbara e dei suoi, nati per la prima volta'area della Riserva Genzana di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) e già strettamente monitorati dalla Riserva. Anziché fermarsi e spegnere i fari, attendendo il passaggio, come è richiesto dal disciplinare, il quarantenne ha inseguito la famiglia di orsi con l'auto, puntandogli i fari addosso e spaventandoli.