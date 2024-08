I fantasmi di Rogoredo | siringhe buchi in strada spaccate e prostituzione Agosto è un mese nero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Milano – Non è più il via vai impetuoso di un tempo. Quando il famigerato “Boschetto“, bucodella droga, attirava, come falene, oltre mille persone al giorno da tutta la Lombardia. Ma oggi, a distanza di oltre un lustro dall’operazione che ha smantellato la più grande piazza di spaccio del Nord Italia, i tossicodipendenti asono tornati. Numerosi. Lungo la scala che arriva al cavalcavia Pontinia sono comparsi i cumuli di rifiuti, leabbandonate, le stagnole bruciate. Pochi gradini percorsi ed eccoli lì: due ragazzi che si iniettano eroina. Degrado a, Milano, 132024, Ansa/Andrea Fasani Sono un centrafricano con i pantaloni calati e un italiano sdraiato a terra, con un rivolo di sangue che gli scende lungo la pelle. In comune hanno l’età — sotto i trent’anni in apparenza — e una siringa conficcata nella gamba.