Faenza resta sulla graticola

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non concede tregua la ‘bolla’ di aria rovente che ci sta accompagnando da svariati giorni. "Anche oggi (ieri, martedì, per chi legge, ndr) – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli - caldo e afa l’hanno fatta da padrona, con massime ben al di sopra delle medie stagionali del periodo, le quali dovrebbero attestarsi intorno ai 31 gradi". A registrare la massima più elevata è stata(Osservatorio Torricelli) con 38.1°. Seguono Sant’Agata con 37.9°, Castel Bolognese con 37.8°, Alfonsine e Lavezzola con 37.4° e Lugo con 37.3°. A Ravenna si sono toccati i 36.5°, mentre lungo il litorale si sono registrati 33.7° a Marina di Ravenna, 32.9° a Punta Marina e 31.9° a Pinarella. Valori elevati anche in collina: 36.5° a Brisighella e 34.6° a Casola Valsenio. La località meno calda è stata Monteromano di Brisighella con 30.1°.