Cosa è successo a Gregorio Paltrinieri | frattura del gomito e operazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024)dovrà forzatamente prendersi uno stop dopo le Olimpiadi: al di là delle decisioni in merito al suo futuro agonistico, il nuotatore azzurro, portabandiera dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi assieme a Rossella Fiamingo, si èto il. Il carpigiano, tramite una story su Instagram, ha fatto sapere di essersi infortunato domenica sera, presumibilmente dopo il termine della Cerimonia di Chiusura, e che è stato già operato, assicurando un ritorno all’attività il più celere possibile.ha scritto infatti a didascalia di una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale con il braccio al collo: “Mi sono rotto illa sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto“. Nuoto, il palmares di