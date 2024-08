Celia ci riprova da Cesena | Ma la B è un campionato tosto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Raffaele, nuovo esterno bianconero appena arrivato alla corte di mister Michele Mignani e già entrato nella mischia in occasione del turno di Coppa Italia superato contro il Verona, ha giocato e vinto la serie C vestendo la maglia dell’Alessandria e ha pattugliato la cadetteria tra Spal (due stagioni) e Ascoli, dove ha chiuso l’ultimo torneo. Per dirla semplice, è uno di quelli che sanno di cosa parlano. E in effetti le sue idee sono chiarissime: "Paradossalmente dal mio punto di vista è più semplice giocare in B, perché in B ci sono gli spazi e i tempi per dedicarsi a giocate più tecniche e più ‘pulite’, sei pieno di motivazioni, entri in stadi pieni Quando giochi in un palcoscenico del genere, viene naturale prepararsi meglio. Detto questo però nel palcoscenico della serie B poi devi dimostrare di saperci stare.