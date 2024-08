Volley femminile le giovani da seguire verso Los Angeles 2024 C’è da risolvere il problema della banda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) C’è tanta Conegliano nelche sarà. Molte delle atlete che potrebbero da qui a Los2028 mettersi in rampa di lancio per fornire alternative credibili al coach che guiderà la Nazionale azzurra vengono proprio dal settorelesquadra che ha vinto tutto nella stagione appena conclusa e che è punto di riferimento delitaliano. Non c’è solo Conegliano, comunque, ad offrire atlete al vivaio azzurro. Ilè una fucina di talenti inesauribile, anche se l’Italia deve fare i conti con qualche difficoltà nel costruire o plasmare i martelli ricevitori.