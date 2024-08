Verifica se un iPhone caduto in acqua è danneggiato

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 13 agosto 2024) Quanta paura se l'cade in! Vero che l'è uno di quegli smartphone resistenti all'e pioggia o umido non daranno problemi, ma il livello di protezione non è poi così elevato e c'è forte rishcio che si rompa irrimediabilmente quando viene immerso a lungo in. Se il nostro caro e costosissimocadesse in, potremmore da soli la presenza di danni. Il trucchetto che pochi conoscono è una piccola spia di controllo che Apple ha aggiunto a tutti glidotati di certificazione IP68, in modo da avere un riscontro visivo di un eventuale danno provocato dal bagno in