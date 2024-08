Paupisi nasce il canale whatsapp del comune dedicato ai cittadini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAmministrazione nuova ae ‘rinnovo’ dei sistemi di comunicazione per i. E’ stato un cavallo di battaglia in campagna elettorale da parte della squadra ‘Prima’ di Salvatore Coletta di maggiore interazione trae cittadino, e tra le novità attuate dalla maggioranza consiliare è stata l’attivazione delufficiale ‘diInforma’ per ricevere in tempo reale novità, informazioni, eventi in programma, iniziative comunali e comunicazioni d’emergenza direttamente sul proprio cellulare.