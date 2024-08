Nuova illuminazione zone verdi aree eventi e fitness Al via i lavori di riqualificazione del Varco sul Mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Civitanova, 13 agosto 2024 – Al via nei prossimi mesi ididelsul. Nel progetto presenti area, fontana e bagni pubblici, poi nuovo asfalto e passaggi pedonali. Non mancherannoe gioco. È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo, finanziato da 4 milioni e 500 mila euro per un’area complessiva di 16 mila metri quadrati. “Con questo progetto ridisegniamo il centro di Civitanova in una passeggiata che dal cuore della città arriva sul lungo- dichiara il sindaco, Fabrizio Ciarapica -. Diventerà un luogo di aggregazione dove troveranno spazio tante anime, da quella riservata a cultura e spettacoli, allegioco,e sportive, dalleai percorsi pedonali. Un nuovo modo di vivere lo spazio pubblico che farà di Civitanova una città sempre più moderna, ma sempre custode della sua identità storica”.