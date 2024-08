Meccanici truffano azienda pubblica Ricambi falsi e prezzi gonfiati In tre patteggiano la condanna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Truffavano Sogepu utilizzando pezzi dio contraffatti per riparare i mezzi dell’tifernate di raccolta di rifiuti. Oppure gonfiavano i, fatturavano operazioni mai eseguite o affidavano riparazioni in subappalto senza autorizzazione. Ora le indagini condotte dalla Guardia di finanza hanno portato al patteggiamento davanti al tribunale di Perugia per tre italiani, legale rappresentante e soci di due imprese con sede a Citta di Castello ed esercenti l’attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli.