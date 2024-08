Le rivolte in UK la disinformazione e…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 13 agosto 2024) Come molti di voi avranno visto sui media italiani e internazionali negli ultimi giorni il Regno Unito è stato scosso da una serie di violentein diverse città, con bersagli specifici contro moschee e comunità musulmane. Episodi che sono stati innescati dalla diffusione di informazioni false riguardo al tragico (e ancora senza un vero movente) attacco a Southport del 29 luglio scorso che ha portato a tre bambini morti e oltre dieci feriti. Gli episodi sono stati innescati in larga parte dallache è circolata sui social,che, a quanto riportato dai media britannici, è stata lanciata prima di tutti da un sito, Channel3Now, che avrebbe erroneamente indicato come autore dell’attacco un ragazzo musulmano richiedente asilo. Ma, per l’appunto, questo si è rivelato falso.