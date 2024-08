Kursk l’Italia non si è dissociata La posizione del governo vista da Adornato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 agosto 2024) Le parole, pur autorevoli, di un ministro della Difesa non hanno il potere formale di cambiare la linea dele non risulta che così sia. Lo dico non per difendere ilche non ha bisogno della mia difesa, ma per difendereche per una volta nella sua storia sta portando avanti dall’inizio alla fine una linea coerente. Commenta così gli ultimi risvolti in Ucraina a Formiche.net l’ex parlamentare e saggista, Ferdinando, presidente della Fondazione liberal ed editorialista del Messaggero, autore con Rino Fisichella de “La libertà che cambia. Dialoghi sul destino dell’Occidente” (Rubbettino).