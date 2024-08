Israele Ben Gvir porta gli ultra-ortodossi a pregare sul Monte del Tempio e fa infuriare Netanyahu

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 agosto 2024) Sembra che il ministro della Sicurezza die leader dell’estrema destra, Itamar Ben, stia cercando ogni modo e pretesto per infiammare ulteriormente il Medio Oriente. L’ultima provocazione si è verificata in occasione del digiuno di Tisha B’Av, in cui si ricorda la distruzione deldi Gerusalemme, quando il ministro ha deciso di fare una passeggiata sulla Spianata delle Moschee, nota agli ebrei comedel, accompagnato da circa 1.600 ebreiche si sono prostrati a terra, violando le istruzioni della polizia e lo status quo vigente sul sito, volto a evitare tensioni con la comunità araba locale. Questa iniziativa ha scatenato le proteste dell’Autorità Palestinese, che ha immediatamente condannato la presenza di Bensuldel, definendola una pericolosa provocazione e chiedendo l’intervento degli Stati Uniti.