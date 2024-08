I 125 anni dalla nascita del regista di Alfred Hitchcock

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ci sono immagini talmente iconiche da essere entrate di diritto a far parte della cultura pop internazionale. Sono pochi e semplici fotogrammi, in bianco e nero, perfettamente riconoscibili anche da parte di chi non è particolarmente avvezzo al mondo del cinema. Da un lato, c’è una figura panciuta di un uomo che appare di lato, dall’altro c’è il grido di una povera ragazza assassinata da un maniaco nella doccia. Questi sono solo alcuni degli incrollabili punti di riferimento degli affezionati fan di, del quale il 13 agosto 2024 si festeggiano i 150. Un bambino schivo Fin da giovanissimo, stimolato anchefamiglia, il maestro del thriller iniziò ad appassionarsi al mondo del teatro, ma anche alla geografia.