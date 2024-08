Gardaland un’altra Vip avvistata in balia del divertimento

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 13 agosto 2024)VipindelIl parco divertimentiattrae anche le stelle dello spettacolo e dello sport Con l’arrivo della stagione estiva,si conferma come uno dei principali punti di riferimento per ilin Italia, non solo per le famiglie e gli appassionati di parchi tematici, ma anche per numerose celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport. Lontano dalle luci dei riflettori, personaggi famosi scelgonoper trascorrere momenti di svago e relax in compagnia dei propri cari, godendo delle numerose attrazioni che il parco offre.