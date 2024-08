Forlì ufficiale Petrelli Il bomber già in campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità: Eliaè un nuovo giocatore del. Sistemati gli ultimi ‘fiocchetti’ burocratici, ecco uscire dal comignolo di viale Roma l’attesa fumata biancorossa. Ventitrè anni a Ferragosto, centravanti cesenate di grande impatto fisico (186 cm), giunge in prestito dal Genoa cui è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Scuola Cavalluccio e una carriera da rifar decollare per l’ex enfant prodige romagnolo, obliato dal calcio che conta. Adocchiato e catturato dalla Juventus nel 2016, brilla con la formazione Under 17 (43 presenze e 36 gol), poi si fa valere in Primavera (12 gettoni e 4 reti) e, al suo primo campionato tra i pro, con la Next Gen (16 apparizioni e 5 gol). Quindi una lenta ma inesorabile discesa.