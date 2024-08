Festival del Cinema di Venezia 2024 star attese date e film in concorso cinque italiani

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024)ogni anno attira migliori di visitatori per la sua bellezza e per i suoi eventi. Il più atteso è sicuramente quello di fine estate, ildel, che quest’anno si svolge dal 28 agosto al 7 settembre. Sono 5 iine innumerevoli lequest’anno. Nel 2023 le presenze erano state leggermente sottotono rispetto al passato, a causa di una grossa protesta nata in seno a Hollywood, ma quest’anno ilè pronto a ripartire a pieni motori e la Biennale ha aggiornato il palinsesto con gli orari e iin programma. Il programma deldeldiLa Biennale ha pubblicato il programma deldeldi. Un palinsesto veramente succulento, ecco lepiù. Si inizia in realtà già da martedì 27 agosto, con la cerimonia di pre-apertura.