Disagi da discarica Sesto batte cassa Ricorso al Tar per gli indennizzi

(Di martedì 13 agosto 2024) É fissata per il 20 novembre la discussione delpresentato dal Comune dicontro Ato a proposito dell’indennità dio per la presenza sul proprio territorio delladi Case Passerini. Il tribunale ha disposto l’udienza su richiesta dell’amministrazione sestese che aveva fatto presente l’esigenza di poter definire lo stato dei rilevanti crediti che sarebbero dovuti aper questo capitolo, anche per poter agire con la predisposizione del bilancio comunale. La sentenza dovrebbe essere resa nota nei primi mesi dell’anno prossimo. Il dato emerge dalla risposta scritta data dall’Ufficio legale del Comune ad una interrogazione presentata dal capogruppo di Italia Viva Toccafondi che ne chiedeva lo stato dell’arte.