Cina e Chiesa la lezione di Ratzinger per una riconciliazione La riflessione di Pedrizzi

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel 2007 Benedetto XVI scriveva in una sua Lettera ai cattolici cinesi di nutrire per il popolo cinese “un vivo apprezzamento e sentimenti di amicizia”, “auspicando un accordo” con le autorità di Pechino e varando “il progetto di Accordo sulla nomina dei Vescovi in, che soltanto nel 2018 sarà possibile firmare”, come sottolineò chiaramente il cardinal Re in una lettera a tutti i cardinali del 26 febbraio 2020. Josephcominciò a occuparsi diprima di diventare papa, in particolare mentre era prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, quando gli venne sottoposta la questione dei vescovi illegittimi, ordinati cioè senza l’approvazione del Pontefice. Alcuni di questi avevano fatto sapere di soffrire per la separazione da Roma e chiedevano il perdono del papa.