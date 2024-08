Bologna FC testa alla prima di campionato contro l’Udinese | Karlsson e Miranda in gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Casteldebole (), 13 agosto 2024 – Comincia ufficialmente la settimana di avvicinamento all’esordio indeldi Vincenzo Italiano. Dopo i due giorni liberi successivi all’ultima amichevole giocata a Palmail Maiorca e vinta dagli emiliani ai rigori, la squadra si è ritrovata questa mattina a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti, per attività di attivazione atletica e una seduta tattica. Prime buone notizie dall’infermeria rossoblù, con Jesperrientrato ufficialmente in. Lo svedese era reduce da un affaticamento muscolare che lo aveva escluso dall’amichevole di Maiorca. L’esterno ora è pienamente recuperato e sarà a disposizione di italiano per il debutto di domenica 18 alle 18.30 tra le mura amiche del Dall’Ara