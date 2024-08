A Cernusco il tempio del rugby | Visto da qui sembra vicino il sogno di vincere il Sei Nazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Si lavora senza sosta al nuovoitaliano del, impianto futuristico a zero emissioni con vocazione per l’inclusione, eredità dell’anno didal titolo ottenuto di Città europea dello Sport. Progetto che in primavera aveva incassato l’applauso del ministro Andrea Abodi, in tour, a sorpresa al cantiere. Il piano da 5 milioni, 3,35 in arrivo dal Pnrr, il resto dal Comune, aveva sbaragliato la concorrenza imponendosi su una rosa di 70 proposte da tutto il Paese. Alla fine è stata la città della Martesana ad assicurarsi il via libera della Federazione italianae il nuovo campo della palla ovale prende forma in via Buonarroti. Due le caratteristiche che lo contraddistingueranno: nessuna barriera architettonica e l’elevata efficienza energetica, una regola che varrà per l’intero polo, che avrà anche spogliatoi, magazzino, palestra, club-house e tribuna.