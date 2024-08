Non doveva Bufera su Bruno Vespa per Egonu e Sylla dopo l’Oro della pallavolo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italiaè entrata nella storia. Le ragazze di Julio Velasco hanno portato a casa il primo oro olimpico del volley., Fahr e compagne hanno battuto, schiacciato, con la solita determinazione gli Stati Uniti per 3-0 (25-18, 25-20, 25-17). Un dominio assoluto contro le americane che tre anni fa a Tokyo salivano sul gradino più alto del podio. Stavolta è andato tutto diversamente. In questela volley femminile ha stradominato in tutte le partite e in finale ha stracciato le avversarie portando a casa un meraviglioso oro. Al terzo set,aver dominato i primi, le atlete azzurre volano sul 15-23,un ace serve lungo, ma qualche minutoentrano nella storia. La partita più bella delledi Parigi 2024 finisce 25-17, con una palla out di Thompson. L’Italia è campione, le ragazze sono oro ed entrano nella storia.